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В Бишкеке пройдет фотовыставка, посвященная проблеме смога в городе

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- Светлана Лаптева
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В музее ИЗО имени Гапара Айтиева c 17 января по 3 февраля 2023 года пройдет фотовыставка "Түтүн", просвященная теме смога. Об этом сообщают организаторы.

Автор выставки - фотограф, аниматор и архитектор Шайло Джекшенбаев.

"Экспозиция посвящена истории становления новостроек, проведенным информационным кампаниям и тренингам по энергоэффективным мерам и утеплению домов для жителей жилых массивов от экспертов Юнисон Групп, развитии архитектуры и транспорта Бишкека, состоянию мусорного полигона.

Всего будет представлено 80 авторских работ Шайло Джекшенбаева. Выставка является значимым событием для социальной и культурной сферы Кыргызстана. Фотографии отражают определенный отрезок исторической эпохи и повседневную жизнь Бишкека. Кроме того, посредством снимков фотохудожник Шайло Джекшенбаев передает свое видение и ценности, которые он, в свою очередь, черпает в сознании общества.

Экспозиция "Түтүн" - не просто коллекция фотографий про Бишкек, это собрание уникальных снимков. Выставка "Түтүн" исследует наболевший вопрос нахождения Бишкека в пятерке мирового рейтинга самых грязных городов мира, применяя различные инструменты фотоискусства и его изобразительных средств. Показ интересен в первую очередь тем, что эти фотографии не публиковались ранее, и не известны широкому кругу кыргызстанцев.

Представленные экспонаты по-новому раскрывают образы Бишкека, как столицы Кыргызстана, самобытность его жителей, а также насущные городские проблемы. Каждая работа рассказывает свою историю, вызывает свои ассоциации. Фотографии являются не только отражением реальности, но и её конструктором.

Целью проведения показа является привлечение внимания общественности к таким актуальным проблемам, как загрязнение воздуха в столице, доступ жителей новых жилых массивов вокруг Бишкека к энергоресурсам, неразвитая инфраструктура в новостройках, процесс ассимиляции и внутренней миграции.

Авторская фотовыставка "Түтүн" продлится до 2 февраля 2023 года Для посещения культурного мероприятия приглашаются все горожане, а также гости столицы.

Мероприятие поддерживается проектом "Повышение осведомленности мигрантов о загрязнении воздуха и разработка мер в соответствии с подходом "Здоровый город" в Бишкеке" Фонда развития Международной организации по миграции, который был реализован Юнисон Групп при содействии мэрии г. Бишкек".


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URL: https://www.vb.kg/426210
Теги:
выставка, Бишкек, смог
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