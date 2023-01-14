В Бишкеке обсудили проект по управлению электронными отходами

В столичном муниципалитете состоялась встреча заместителей мэра Жыргалбека Шамыралиева и Нурдана Орунтаева с делегацией представительства Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) и министреством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В ходе встречи стороны обсудили проект по управлению электронными отходами. Гости презентовали своё исследование по данному вопросу и выступили с просьбой об организации встречи с руководителями, которые занимаются вывозом и утилизацией ТБО.

В свою очередь заместители мэра подчеркнули актуальность реализации проекта для города Бишкек.