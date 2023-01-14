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В Бишкеке обсудили проект по управлению электронными отходами

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В столичном муниципалитете состоялась встреча заместителей мэра Жыргалбека Шамыралиева и Нурдана Орунтаева с делегацией представительства Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) и министреством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В ходе встречи стороны обсудили проект по управлению электронными отходами. Гости презентовали своё исследование по данному вопросу и выступили с просьбой об организации встречи с руководителями, которые занимаются вывозом и утилизацией ТБО.

В свою очередь заместители мэра подчеркнули актуальность реализации проекта для города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/426215
Теги:
Минприродресурсов, мэрия, мусор, Бишкек, технологии
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