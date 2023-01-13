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В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении хулиганства

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба Свердловского УВД сообщает, что 3 января 2023 года в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин Н.Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестного мужчины, который ночью 2 января текущего года, находясь в одном из ночных клубов, расположенных в микрорайоне "Восток-5", в ходе словесной перепалки нанес ножевое ранение потерпевшему в область груди. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту следственной службой УВД Свердловского района Бишкека возбуждено уголовное дело по статье 280 ("Хулиганство") УК КР.

По подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан гражданин Б.А., 1997 года рождения. Он был доставлен в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/426216
Теги:
Свердловский район, хулиганство, Бишкек, Кыргызстан
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