В Бишкеке участились случаи кражи люков

В последнее время в столице участились случаи кражи ливнеприёмных решеток и крышек канализационных люков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

На многих улицах мы устанавливаем люки и решетки повторно, а это дополнительные затраты из городского бюджета.

Накануне МП "Бишкекасфальтсервис" совместно со специалистами Первомайского акимиата и городскими службами мэрии города Бишкек проверили пункты приема металлолома для выявления фактов приема крышек колодцев инженерных сетей и ливнеприемных решеток (ЛПР).

На территории Первомайского района проверено 8 точек. С владельцами проведены разъяснительные работы о запрете приема краденого городского имущества.

Отметим, если раньше фиксировали факты кражи люков и решеток только на проезжей части дорог, то сейчас ЛПР пропадают и на остановочных площадках, тротуарах, съездах с дорог.

Дорогие горожане! Если вы стали свидетелями кражи люков и ЛПР, звоните в милицию: 102.