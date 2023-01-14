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В Бишкеке участились случаи кражи люков

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В последнее время в столице участились случаи кражи ливнеприёмных решеток и крышек канализационных люков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

На многих улицах мы устанавливаем люки и решетки повторно, а это дополнительные затраты из городского бюджета.

Накануне МП "Бишкекасфальтсервис" совместно со специалистами Первомайского акимиата и городскими службами мэрии города Бишкек проверили пункты приема металлолома для выявления фактов приема крышек колодцев инженерных сетей и ливнеприемных решеток (ЛПР).

На территории Первомайского района проверено 8 точек. С владельцами проведены разъяснительные работы о запрете приема краденого городского имущества.

Отметим, если раньше фиксировали факты кражи люков и решеток только на проезжей части дорог, то сейчас ЛПР пропадают и на остановочных площадках, тротуарах, съездах с дорог.

Дорогие горожане! Если вы стали свидетелями кражи люков и ЛПР, звоните в милицию: 102.


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URL: https://www.vb.kg/426217
Теги:
кража, Бишкек, мэрия
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