Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.37 - 94.37

"Независимость Тайваня" и мир несовместимы, как огонь и вода

199  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Независимость Тайваня" и мир так же несовместимы, как огонь и вода. Об этом заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан, призвав отдельных политиков на Тайване отказаться от своей сепаратистской позиции.

Как известно, Кыргызстан привержен политике одного Китая, поддерживает принципиальную позицию Китая по вопросам, связанным с Синьцзяном, Сянганом и Тайванем.

Ма Сяогуан сделал эти заявления на пресс-конференции, отвечая на вопрос СМИ относительно недавних высказываний ряда тайваньских политиков.

По его словам, стремление к миру, развитию, контактам и сотрудничеству является общим чаянием соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива и отвечает их общим интересам.

Если эти политики действительно хотят мира по обе стороны пролива, они должны отказаться от своей сепаратистской позиции, нацеленной на "независимость Тайваня", вернуться к консенсусу 1992 года и перестать быть пешками внешних антикитайских сил, указал Ма Сяогуан.

Он также прокомментировал споры, вызванные увеличением срока обязательной военной службы до одного года на Тайване администрацией Демократической прогрессивной партии /ДПП/.

ДПП использует военные средства в попытках добиться "независимости Тайваня" и противостоять воссоединению, отметил Ма Сяогуан, добавив, что этот шаг только усилит межбереговую напряженность, подорвет безопасность и благополучие жителей Тайваня.

Если власти ДПП вернутся к общей политической основе консенсуса 1992 года, то отношения между берегами Тайваньского пролива будут улучшаться и развиваться, а мир и стабильность в этом районе будут гарантированы, заключил официальный представитель.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426221
Теги:
военная служба, Китай, партии, безопасность, сотрудничество, политика, власть, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  