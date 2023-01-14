В сети появилось видео танцующего на яхте Данияра Усенова

В соцсетях распространяется видео вечеринки на яхте с участием Данияра Усенова, возглавлявшего правительство Кыргызстана с 21 октября 2009 года до 7 апреля 2010 года. На кадрах видна группа танцующих людей вокруг солистки группы "А'Студио", среди которых и замечен был беглый премьер-министр.

Напомним, Данияра Усенова заочно судили за апрельский инцидент и в настоящее время он проживает в Беларуси под именем Даниил Урицкий.

Самое интересное,что этот Даниил Урицкий отрицал, что он и есть Данияр Усенов. Однако беглый президент Курманбек Бакиев в интервью редакции "Жаны Ордо" подтвердил, что вышеназванное лица и есть его бывший премьер. Также Бакиев рассказал, как Усенов управляет крупнейшей национальной корпорацией Беларуси, стоимость которой достигла $733 млн.

По словам Бакиева, Усенов находился в Малайзии до того, как начал работать с правительством Беларуси. Когда он приехал, у него не было работы. После этого Усенов предложил создать проект, связанный с аграрным сектором, и Бакиев пролоббировал его руководству страны. Беглый президент отметил, что проект был построен на деньги китайских инвесторов.

Правда, здесь не обошлось и без экцессов. Так местные журналисты в конце 2021 года заподозрили Данияра Усенова и его корпорацию в выводе денег из Беларуси.

В 2021 году Усенов отпраздновал свадьбу своего младшего сына Урмата в одном из самых дорогих ресторанов Турции.Отметим, что младший сын бывшего премьер-министра Урмат является основателем компании Mongol group и бренд-шефом по кальяну ресторанной сети Social Group Almaty и Mayram Group.

Полгода назад депутат Дастан Бекешев предложил вернуть в госсобственность 20 га, полученных в 2005 году компанией Данияра Усенова бесплатно.У часток находится недалеко от пересечения проспекта Чингиза Айтматова и улицы Масалиева.

"В начале 2000-х земля относилась к Чуйскому лесхозу, затем участок отдали в аренду на 49 лет. В 2005 году айыл окмоту бесплатно отдал 20 гектаров частной компании ОсОО "Прайм строй", которая якобы принадлежит Данияру Усенову", - сказал нардеп.

Отметим, по данным СМИ, директором ОсОО "Прайм строй" является сын от первого брака экс-депутата Динары Исаевой – Азис Мырзаев.