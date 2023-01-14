Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.37 - 94.37

В сети появилось видео танцующего на яхте Данияра Усенова

322  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В соцсетях распространяется видео вечеринки на яхте с участием Данияра Усенова, возглавлявшего правительство Кыргызстана с 21 октября 2009 года до 7 апреля 2010 года. На кадрах видна группа танцующих людей вокруг солистки группы "А'Студио", среди которых и замечен был беглый премьер-министр.

Напомним, Данияра Усенова заочно судили за апрельский инцидент и в настоящее время он проживает в Беларуси под именем Даниил Урицкий.

Самое интересное,что этот Даниил Урицкий отрицал, что он и есть Данияр Усенов. Однако беглый президент Курманбек Бакиев в интервью редакции "Жаны Ордо" подтвердил, что вышеназванное лица и есть его бывший премьер. Также Бакиев рассказал, как Усенов управляет крупнейшей национальной корпорацией Беларуси, стоимость которой достигла $733 млн.

По словам Бакиева, Усенов находился в Малайзии до того, как начал работать с правительством Беларуси. Когда он приехал, у него не было работы. После этого Усенов предложил создать проект, связанный с аграрным сектором, и Бакиев пролоббировал его руководству страны. Беглый президент отметил, что проект был построен на деньги китайских инвесторов.

Правда, здесь не обошлось и без экцессов. Так местные журналисты в конце 2021 года заподозрили Данияра Усенова и его корпорацию в выводе денег из Беларуси.

В 2021 году Усенов отпраздновал свадьбу своего младшего сына Урмата в одном из самых дорогих ресторанов Турции.Отметим, что младший сын бывшего премьер-министра Урмат является основателем компании Mongol group и бренд-шефом по кальяну ресторанной сети Social Group Almaty и Mayram Group.

Полгода назад депутат Дастан Бекешев предложил вернуть в госсобственность 20 га, полученных в 2005 году компанией Данияра Усенова бесплатно.У часток находится недалеко от пересечения проспекта Чингиза Айтматова и улицы Масалиева.

"В начале 2000-х земля относилась к Чуйскому лесхозу, затем участок отдали в аренду на 49 лет. В 2005 году айыл окмоту бесплатно отдал 20 гектаров частной компании ОсОО "Прайм строй", которая якобы принадлежит Данияру Усенову", - сказал нардеп.

Отметим, по данным СМИ, директором ОсОО "Прайм строй" является сын от первого брака экс-депутата Динары Исаевой – Азис Мырзаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426225
Теги:
Беларусь, Отдых, Курманбек Бакиев, Данияр Усенов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  