Министр Баатырова потребовала обновить информационные стенды для больных

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Согласно поручению председателя кабинета министров Акылбека Жапарова, руководители организаций здравоохранения должны полностью обновить информационные стенды о предоставляемых государством медицинских услугах населению", - сообщили vb.kg в Министерстве здравоохранения.

Гулнара Баатырова отметила на последнем совещании с руководителями организаций республики, что информирование граждан об их правах - не благое пожелание, а требование.

В ЦСМ должен быть вывешен стенд с указанием перечня бесплатных медицинских услуг, включая лабораторно-диагностические исследования, согласно Программе государственных гарантий, и льгот на лекарственное обеспечение (скидки на медикаменты от 50 до 90%).

В стационарах должен быть указан перечень медицинских услуг, лекарств и медицинских изделий, согласно перечню жизненно важных лекарственных средств, клинических протоколов и руководств.

В родильных домах - перечень бесплатных медицинских услуг, включая роды, в том числе путем операции кесарево сечение.

Как отметили в фонде ОМС, оплата за медицинские услуги производится по прейскуранту цен в кассу организации. Оплата медицинским работникам запрещена.

В фонде также напомнили, что с 1 января 2023 года начал действовать новый прейскурант цен на медицинские услуги в центрах семейной медицины, центрах общеврачебной практики, амбулаторно-диагностических отделениях стационаров широкого профиля, а также в клинико-диагностических отделениях стационаров третичного уровня. В случае возникновения вопросов можно позвонить на горячую линию 113 ФОМС.

"В ближайшее время мы будем проверять результаты исполнения поручения и при необходимости принимать соответствующие меры к руководителям", - предупредила министр здравоохранения.