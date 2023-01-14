Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.37 - 94.37

В Бишкеке состоится французско-немецкий концерт

223  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

21 января в 18:30 в Государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится концерт французской и немецкой музыки. Об этом сообщает Альянс Франсез в Бишкеке.

В концерте примут участие виолончелист Флориан Шмидт-Барта (Германия) и альтист Матис Роша (Франция), а также Государственный симфонический оркестр им. Асанхана Джумахматова, под управлением Рахатбека Осмоналиева.

Концерт посвящен 60-летию Елисейского договора. Елисейский договор – договор о дружбе и сотрудничестве между Францией и Германией, подписанный президентом Франции Шарлем де Голлем и канцлером Германии Конрадом Аденауэром 22 января 1963 года в Елисейском дворце в Париже. С подписанием этого договора две страны заложили новую основу для отношений, положивших конец многовековому соперничеству. Этот договор был подкреплен в 2019 году Ахенским договором, предусматривающим создание франко-германских культурных институтов по всему миру, который планируется открыть в Бишкеке.

Вход свободный


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426227
Теги:
Германия, концерт, Франция, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  