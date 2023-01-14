В Бишкеке состоится французско-немецкий концерт

21 января в 18:30 в Государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится концерт французской и немецкой музыки. Об этом сообщает Альянс Франсез в Бишкеке.

В концерте примут участие виолончелист Флориан Шмидт-Барта (Германия) и альтист Матис Роша (Франция), а также Государственный симфонический оркестр им. Асанхана Джумахматова, под управлением Рахатбека Осмоналиева.

Концерт посвящен 60-летию Елисейского договора. Елисейский договор – договор о дружбе и сотрудничестве между Францией и Германией, подписанный президентом Франции Шарлем де Голлем и канцлером Германии Конрадом Аденауэром 22 января 1963 года в Елисейском дворце в Париже. С подписанием этого договора две страны заложили новую основу для отношений, положивших конец многовековому соперничеству. Этот договор был подкреплен в 2019 году Ахенским договором, предусматривающим создание франко-германских культурных институтов по всему миру, который планируется открыть в Бишкеке.

Вход свободный