Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 93.37 - 94.37

Задержан аким Базар-Коргонского района Джанысак Сатыбалдиев

399  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Задержаны директор регионального отделения ЗАО "Альфа Телеком" по Джалал-Абадской области – депутат Джалал-Абадского городского Кенеша Э.Б.А. и аким Базар-Коргонского района Д. С. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"Установлено, что граждане Э.Б.А. и С.Дж.М. обещали гражданину "Т.И.А." оказать содействие в восстановлении на должность мэра города Базар-Коргон и войдя к нему в доверие из корыстных побуждений завладели его денежными средствами в размере 20 тысяч долларов США под предлогом их дальнейшей передачи президенту КР Садыру Жапарову.

При этом, Э.Б.А. и С.Дж.М. не исполнив ранее данные обещания и не возвращая денежные средства, начали угрожать Т.И.А.

В настоящее время задержанные водворены в СИЗО ГУ ГКНБ КР, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

ГКНБ КР просит обращаться граждан в дежурную службу при наличии информации по фактам мошенничества и по другим нарушениям закона по номерам 0312660475; 0312626504", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, на бывшего мэра Базар-Коргона Ильяса Толонова возбуждено уголовное дело по факту незаконного предоставления земельных участков под строительство индивидуального жилья в 2021-2022 годах


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426232
Теги:
аким, Базар-Коргонский район, задержание
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  