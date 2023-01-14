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Ташиев встретился со спортсменами, которые выступят на чемпионате Азии

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 14 января, заместитель председателя кабинета министров– председатель ГКНБ КР, вице-президент Национальной федерации бокса Камчыбек Ташиев и президент Национальной федерации бокса Кыдыралиев Умбеталы встретились со спортсменами, выступающими на чемпионате Азии, который пройдет в Таиланде с 16-27 января в Бангкоке. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"Чемпионат пройдет среди юношей до 22 лет и от Кыргызстана поедут 12 боксеров, 3 тренера и один судья.

На встрече председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев пожелал успехов национальной сборной, отметив, что если у каждого кыргызского спортсмена будет крепкая любовь к Родине, если он будет много работать и не будет сдаваться, то обязательно одержит победу. Также он добавил, что в свою очередь руководство страны придает спорту особое значение, помогая создать всестороннее условие для их тренировок.

В свою очередь спортсмены поблагодарили председателя ГКНБ КР и пообещали высоко поднять национальный флаг и сделать все возможное, чтобы занять призовые места".


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URL: https://www.vb.kg/426233
Теги:
бокс, Тайланд, чемпионат, Камчыбек Ташиев
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