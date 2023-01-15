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"На развитие реального сектора экономики будет направлено 20-50 млрд сомов"

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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров провёл первое в 2023 году очередное заседание членов правительства. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Подводя итоги 2022 года, глава кабмина сказал, что валовой внутренний продукт в 2022 году составил более 919 млрд сомов.

"За 2 года ВВП страны увеличился на 50%. Консолидированный бюджет страны составил 438,1 млрд сомов. Ресурсная часть консолидированного бюджета за 2 года увеличилась на 190 млрд 600 млн сомов или на 177%. В следующем году планируется довести его до 503 млрд сомов. Для сохранения темпов роста нам необходимо увеличить объемы прямых инвестиций и чистого экспорта. Этим двум задачам будет придано особое значение. В текущем году 20-50 млрд сомов будет направлено на развитие и поддержку реального сектора экономики. Это проекты по возобновляемым источники энергии, созданию условий для хранения и продажи продукции сельского хозяйства", - сказал Акылбек Жапаров.

Председатель кабинета министров продолжил, что Министерство сельского хозяйства должно заблаговременно позаботиться об оказании поддержки населению в вопросах ирригации и приобретения семян.

"Министерству транспорта следует проработать вопросы по заключению своевременных контрактов по приобретению битума, приобретению специальной техники, работе Дорожного фонда. Министерству здравоохранения необходимо активизировать работу по реформе в сфере обязательного медицинского страхования. В Социальном фонде Кыргызской Республики также необходимо реализовать ряд реформ", – отметил он.

По итогам заседания было отмечено, что Министерству образования и науки необходимо провести работу по повышению качества образования в учебных заведениях страны".


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URL: https://www.vb.kg/426234
Теги:
Акылбек Жапаров, Кыргызстан, Кабинет министров
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