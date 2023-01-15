Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров посетил завод по производству высокочистых гранул диоксида кремния, расположенного в городе Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Он ознакомился с деятельностью завода, осмотрел производственные помещения и лабораторию.

На предприятии линия производства оснащена современными станками, а также собственными уникальными разработками. Здесь используются современные технологические решения.

Продукция завода экспортируется в зарубежные страны, в том числе в Республику Корея, Федеративную Республику Германия, Китайскую Народную Республику.

Порошок особо чистого диоксида кремния используется в таких сферах, как: электроника, солнечная энергетика, производство батарей, светотехника и оптика, фармацевтика, химическая промышленность.

Председатель Кабмина поручил ОАО "Кыргызиндустрия" профинансировать проект в целях увеличения производственных мощностей".