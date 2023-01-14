В Октябрьском районе Бишкека функционируют четыре пункта для обогрева

С 10 по 20 января 2023 года на территории Октябрьского района города Бишкек проводятся профилактические мероприятия. В рамках которых, за трое суток милиционерами доставлены в социальные приюты расположенные на территории района более 30 лиц занимающиеся бродяжничеством и лиц без определённого места жительства. Об этом сообщает пресс-служба УВД района.

По ее данным, цель проводимых работ, это своевременное выявление и доставка граждан нуждающихся в помощи в пункты обогрева и в приюты. Где они могут согреться и выпить горячий чай.

В целях обеспечения безопасности лицам без определенного место жительства на территории Октябрьского района города Бишкек функционируют три пункта обогрева. Кроме этого горожане и гости столицы, также могут посетить и согреться в такую холодную погоду.

Адреса пунктов обогрева:

⁃ В микрорайоне 5 около дома 1/1 на пересечении улиц Юнусалиева и Суеркулова;

⁃ В микрорайоне 12, возле Дома культуры;

⁃ В микрорайоне Тунгуч, возле супермаркета Глобус.

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