"Автобус милосердия" кормит и одевает бездомных в морозы (фото)

Каждый день в 11.00 открывается благотворительная трапезная для бездомных и малоимущих. Здесь раздают горячие обеды и специальные согревающие пакеты, помогающие людям, живущим на улице, не замерзнуть насмерть в эти холода.

Айбек живет в люке теплотрассы. Спит в обнимку с горячей трубой, только тем и спасается в люто-морозные январские ночи. Утром он выбирается из своего "логова" и пешком проходит три остановки, чтобы добраться до благотворительной трапезной, открытой на территории Свято-Воскресенского кафедрального собора. Здесь каждый день кормят более полусотни людей, которым больше негде поесть.

Вместить всех сразу благотворительная трапезная не может, поэтому первыми заходят старики, которым не хватает пенсии даже на еду. Они спешно едят первое, стараясь поскорее освободить место тем, кто мерзнет на улице. Второе блюдо они забирают с собой – на ужин.

После пенсионеров в теплую трапезную заходят бездомные. Зимой они похожи друг на друга, как кровные братья – такими их делает мороз и жизни на улице. Обмороженные, одутловатые лица, потрескавшиеся губы, набрякшие веки… В первые минуты в помещении они не могут даже ложку держать одеревенелыми руками, отогревая их на стаканах с чаем.

Еще одна огромная проблема этих людей - промокающая обувь, в которой легко получить обморожение ног и стать кандидатом на ампутацию. Обезножить эти люди бояться больше, чем умереть. Ведь для них огромная разница - будут ли они ходить по улице или ползать на культях. Бездомные показывают сестрам милосердия свои распухшие от мороза ноги и слезно умоляют дать им хоть что-то на смену. Благодаря помощи соотечественников, живущих в Германии, православным сестрам милосердия удалось приобрести несколько коробок галош и мужских носков. Их сейчас раздают бездомным, чтобы спасти их от обморожения и ампутации ступней.

Кроме того каждый посетитель трапезной получает согревающие пакеты – бездомные прозвали их "горчичниками". Пакет нужно открыть в теплом помещении и немного потрясти – запустить химическую реакцию внутри них, при которой вырабатывается тепло. "Горчичник" клеится на футболку и греет в течение 15 часов!

Такие же согревающие пакеты раздают бездомным и на улицах города – трижды в неделю во время рейсов "Автобуса Милосердия". Это тоже проект социального отдела Бишкекской епархии. В понедельник, среду и пятницу, в 10.00 сестры милосердия и добровольцы едут кормить, лечить и одевать бездомных.

Первая остановка - на улице Льва Толстого, напротив инфекционной больницы. Сюда приходят поесть не только обитатели теплотрасс, но и внутренние мигранты, стоящие на стихийной бирже труда.

- Сначала у нас едят бездомные, потом – они. Этим людям также живется очень тяжело. Они готовы браться за любую работу, только бы принести в семью хоть какую-то копейку. Мы узнали, что они иногда просят у нас добавку погуще, чтобы отнести домой, разбавить водой и приготовить ужин на всю семью, - рассказал водитель "Автобуса милосердия" Эдуард Нам.

Вторая остановка – около приюта для бездомных в верхней зоне парка Фучика. Сюда приходят поесть не только обитатели приюта, но и одинокие пенсионеры, живущие неподалеку.

…Еще одна благотворительная трапезная для бездомных открыта на территории храма Святого равноапостольного Великого князя Владимира. Там также можно поесть с 11.00 до 12.30 ежедневно.

Кроме этого в столице функционируют несколько постоянных приютов для людей, оказавшихся в ситуации бездомности.

* В Октябрьском районе приют находится сразу за Владимирским храмом: 12 микрорайон, ул. А. Токонбаева №1а.

* В Свердловском районе временный приют открыт на улице. Фере №34а, в здании бывшего комбината благоустройства.

* На территории Ленинского района на улице Трудовой, №10 работает общественный фонд "Центр милосердия" - для женщин с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.

* Также работает приют "Коломто", его адрес: проспект Жибек Жолу, 423 – туда свозят бездомных со всего города.

Если вы увидели человека, замерзающего на улице, обязательно вызывайте милицию, бездомного доставят в один из этих приютов.