Бакыт Торобаев от имени президента вручил детям новогодние подарки

От имени президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев и начальник Управления по подготовке решений президента и кабинета министров Кыргызской Республики Айбек Джунушалиев вручили новогодние подарки детям из малообеспеченных семей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Матери-одиночки и многодетные семьи проживают в городе Бишкеке и Чуйской области. От имени президента Кыргызской Республики детям были подарены мобильные телефоны, а матерям-одиночкам оказана материальная помощь.

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев поручил руководителям соответствующих местных органов власти освободить детей от платы за обучение и обеспечить семьи углем на период зимнего отопительного сезона.