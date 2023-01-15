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Бакыт Торобаев от имени президента вручил детям новогодние подарки

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От имени президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев и начальник Управления по подготовке решений президента и кабинета министров Кыргызской Республики Айбек Джунушалиев вручили новогодние подарки детям из малообеспеченных семей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Матери-одиночки и многодетные семьи проживают в городе Бишкеке и Чуйской области. От имени президента Кыргызской Республики детям были подарены мобильные телефоны, а матерям-одиночкам оказана материальная помощь.

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев поручил руководителям соответствующих местных органов власти освободить детей от платы за обучение и обеспечить семьи углем на период зимнего отопительного сезона.


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URL: https://www.vb.kg/426239
Теги:
Бакыт Торобаев, дети, Новый год
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