Медучреждения КНР с 8 декабря зафиксировали почти 60 тыс. смертей от COVID

Медицинские учреждения Китая в период с 8 декабря по 12 января зафиксировали 59,9 тыс. смертей, связанных с COVID-19. Об этом вчера на пресс-конференции заявила глава департамента управления здравоохранением Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзяо Яхуэй.

"С 8 декабря 2022 года по 12 января 2023 года в медицинских учреждениях страны зафиксировано 59 938 смертей, связанных с коронавирусом нового типа", - приводит ее слова информационный портал "Чжунго синьвэньван".

Как указала Цзяо Яхуэй, 5 503 человека умерли из-за дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусом, еще 54 435 - в результате сочетания COVID-19 с другими заболеваниями, среди которых сердечно-сосудистые, онкологические, цереброваскулярные заболевания, заболевания дыхательной системы, метаболические заболевания, почечная недостаточность и другие. По словам главы департамента, средний возраст умерших составил 80,3 года. Около 90 процентов умерших - лица в возрасте старше 65 лет, из них 56,5 процента - старше 80 лет.

Китай в начале декабря прошлого года оптимизировал антиковидные ограничения, после чего в стране было зафиксировано повсеместное распространение коронавируса. Как отмечают китайские медицинские специалисты, это ослабленные штаммы SARS-CoV-2, поэтому болезнь обычно протекает в легкой форме, вероятность летального исхода низкая.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что по меньшей мере 10-14 тысяч человек в мире еженедельно погибают из-за коронавируса. Он утверждал, что эти данные, скорее всего, занижены, особенно с учетом того, что Китай не предоставляет полные сведения о смертности из-за коронавируса.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя это высказывание, заявил, что Китай "всегда делился релевантной информацией и данными [о COVID-19] со всеми сторонами на основе принципов законности, своевременности, открытости и прозрачности". Он также выразил надежду, что "ВОЗ будет научно и рационально оценивать эффективность противоэпидемической политики Китая, высказываться о ней объективно и справедливо".

В декабре власти КНР сообщили, что с января будут обнародовать данные по COVID-19 один раз в месяц. В ежемесячные отчеты будут включены данные о госпитализированных, тяжелых и критических случаях протекания болезни, а также о летальных исходах.