Академик Айдаралиев: Кыргызстан вновь привлек внимание ученых мира к горам

"Прошлый год по предложению президента Кыргызстана Садыра Жапарова был объявлен Международным годом устойчивого горного развития. Но за столь короткий срок практически невозможно решить проблемы горных регионов. Поэтому Кыргызстан внес новую резолюцию в ООН о реализации пятилетней программы устойчивого горного развития и о проведении второго Бишкекского глобального горного саммита в 2027 году. Нашу инициативу поддержали все страны мира. Полагаю, что можно реализовать за этот период немало нужных проектов. Япония одна из первых поддержала наша инициативу и уже провела в городе Курабе международный симпозиум по проблемам горных регионов", - сказал в интервью vb.kg академик НАН, советник главы кабинета министров и руководителя Администрации президента Асылбек Айдаралиев, вернувшись на днях из поездки в Японию.

Асылбек Акматбекович, вы никогда не возвращаетесь с пустыми руками с таких научных встреч. Какие идеи привезли на этот раз?

- Честно сказать, я был поражен, что в отдаленной префектуре Нагано проводят такие мощные исследования, связанные с горами по всем областям. Курабе, где проходил форум, - это горный курорт. Горы там, конечно, по сравнению с нашими не высокие - не более трех тысяч метров. Другой город префектуры Мацумото - больше научный центр, где расположен университет Синсю, с которым МУК поддерживает уже давно партнерские связи. При этом учебном заведении созданы несколько институтов, в том числе Институт горных наук и Институт биомедицинских наук, которые занимаются оригинальными горными исследованиями в самой Японии, Азии и в глобальном масштабе, а также в области биологических и медицинских наук с целью устойчивого развития.

Здесь активно внедряются новые программы, сюда приглашаются именитые профессора, способные проводить исследования на высоком уровне. При университете действует госпиталь. Он проводит не только общие медицинские обследования и лечения, но и продвинутые медицинские и клинические исследования.

Нас заинтересовали два проекта, проводимые нашими партнерами, о которых они рассказали на симпозиуме. В частности, это проект по геронтологии. Как известно, в префектурах Нагано и Окинава самый высокий уровень продолжительности жизни в Японии и здесь уделяется большое, в том числе научное внимание, этой проблеме. И мы намерены работать вместе в этой области.

Второй проект просто ошеломляющий. Относительно молодой еще ученый лечит стволовыми клетками больных после инфаркта и инсульта. После укола, разработанного им на основе стволовых клеток, мышечная ткань, которая отмирает в результате инфаркта и инсульта, восстанавливается.

Мы пригласили директора Института горных проблем на международную научно-практическую конференцию по экологической и социально-экономической безопасности, посвященную итогам Международного года устойчивого горного развития. Она вскоре начнется в Бишкеке. Он принял приглашение и обязательно приедет. Вместе с ним мы хотим поговорить с нашими коллегами из Академии наук и послом Японии в КР о сотрудничестве в этой сфере.

Что это за конференция и как скоро она состоится?

- Запланирована она на 19-21 января. Проводится для привлечения внимания государств мира, международных организаций и широкого круга гражданского общества к проблемам сохранения уязвимых горных экосистем и устойчивого развития горных стран. Предполагается, что в ее работе примет участие председатель кабинета министров, руководитель Администрации президента КР, председатель Национального оргкомитета по подготовке и проведению Года защиты горных экосистем и климатической устойчивости Акылбек Жапаров.

На форум приедут ведущие ученые из России, Казахстана, Японии, Англии, США, Италии, Узбекистана, Германии и других стран. Вопросы, которые предстоит обсудить самые разные, – экономические, социальные, медицинские, по обмену внешнего долга за природу, по использованию растительных ресурсов горных экосистем, сохранению ледников, воды, лесов, по защите снежного барса, по разработке лекарственных препаратов, горной медицине и экстремальной экологии человека и другие.

Как известно, в прошлом году Евразийская экономическая комиссия утвердила создание евразийского технопарка "Ала–Тоо" при МУК Кыргызстана. Это решение было одобрено на высшем уровне всех пяти стран, входящих в ЕАЭС. Технологический парк действует или существует только на бумаге?

- Конечно, действует! Например, с российской компанией "Научные развлечения" в Свободной экономической зоне мы уже создаем совместную компанию по производству развивающего и образовательного оборудования, предназначенного для детей дошкольного возраста, школьников и учащихся высших учебных заведений. Оно намного лучше западного, а стоимость его гораздо дешевле. Например, для детей 5-8 лет - игровые интерактивные мультимедийные продукты, позволяющие в доступной форме объяснить ребенку, что такое свет, электричество, звук, магнитное поле, кто такие животные и как они устроены, как зародилась жизнь на Земле и т.д. Кстати, один из детских садов Бишкека уже оснащен таким оборудованием. Ребятишки в восторге.

Для детей старшего возраста, а также тех, кто хочет получить более обширные знания по биологии, физике, химии, экологии, физиологии, предусмотрено другие приборы и разнообразные обучающие наборы, интерактивные экспонаты и даже роботизированные комплексы, позволяющие ребенку в познавательной и интересной форме изучать окружающий нас мир. Для старших школьников и студентов будем производить вместе с российской фирмой образовательные комплексы по физике, химии, биологии, экологии, физиологии, оборудование для проведения научно-исследовательской и поисковой деятельности.

Мы запускаем в этом году большой проект по изготовлению биологически активных добавок и лекарственных препаратов из сывороточного альбумина крови яка. Хорошо известны преимущества мяса яка, которое отличается экологичностью, большим содержанием железа и витаминов, но переработкой крови никто в мире не занимался. Сейчас она, по сути, никому не нужна. Дефибринированная же кровь яка (плазма) имеет в своем составе в несколько раз больше железа, чем кровь других домашних животных, и может служить сырьем для производства высококачественного гематогена. А если в его состав добавить антигипоксант, то это поможет укрепить здоровье многим горцам и специалистам, работающим в условиях высокогорья.

Технопарк подписал договор о сотрудничестве с СЭЗ "Бишкек". На ее территории есть компания "Фарма нур", которая после небольшой модернизации уже начала производить два препарата из наших высокогорных трав. Думаем, наладить там и выпуск гематогена из крови яков.

Мы готовы профинансировать и внедрить в производство разработку сотрудников Института физики НАН - плазменную переработку твердых бытовых отходов. Это устройство пансионаты разных стран с руками оторвут.