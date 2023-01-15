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Умер Вахтанг Кикабидзе

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Грузинский киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе умер на 85-м году жизни, сообщил Sputnik Грузия со ссылкой на местное телевидение.

Информацию о смерти певца подтвердил его продюсер Рати Абзианидзе.

"Всем известно, что уже много лет у него были проблемы со здоровьем, и это оказало влияние. Хочу поблагодарить клинику <…>, в которой он находился несколько недель. Благодарю врачей и персонал, которые сделали все, что могли, но, к сожалению, мы оказались бессильны. Это большая потеря для всех", - сказал он журналистам.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/426246
Теги:
Грузия, похороны, артисты эстрады
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