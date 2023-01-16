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В Бишкеке продолжаются рейдовые мероприятия "Селсаяк"

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Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека продолжают профилактические мероприятия под наименованием "Селсаяк". Об этом сообщает пресс-служба районного УВД.

"В связи с резким похолоданием погоды с 10 по 20 января текущего года на територии Ленинского района сотрудниками милиции проводятся профилактические мероприятия.

Основной целью, данного мероприятия это не дать нуждающимся в помощи гражданам, лицам занимающихся бродяжничеством и лицам без определённого места жительства замерзнуть в морозы.

В связи с чем, сотрудники милиции проверяют колодцы теплотрасс и другие места их постоянного пребывания, после чего доставляют их в пункты обогрева и социальные приюты расположенные на территории столицы..

С 10 января по настоящее время милиционерами доставлены в пункты обогрева 59 граждан.


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URL: https://www.vb.kg/426256
Теги:
бомж, Ленинский район, Бишкек, УВД
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