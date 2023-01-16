Подставил начальство и обокрал государство

Бишкекский городской суд в качестве апелляционной инстанции рассмотрел уголовное дело о хищении государственных средств в особо крупном размере.

Оставлен в силе приговор Первомайского райсуда, которым гражданину И. А. назначено наказание в виде шести лет исправительной колонии общего режима (отсидка, как всегда, заменена пробационным надзором) с возмещением материального вреда в сумме 11 млн сомов.

Как установил суд, И.А. в 2015 году в Джалал-Абаде познакомился и подружился с генеральным директором некой фирмы и был назначен руководителем бишкекского филиала этой компании. И стал действовать от имени ничего не подозревающего генерального директора, подставляя его и причиняя ущерб его кассе и деловой репутации.

В августе 2016 года на портале госзакупок КР был объявлен тендер на обустройство тротуаров и ирригационной системы в городе Караколе. И.А. подал заявку и выиграл тендер, предложив наименьшую сумму. Условия договора не предусматривали авансовые платежи: всю сумму подрядчик должен был получить после выполнения и приемки работ. Однако И.А. в обход генерального директора вытребовал себе аванс в сумме 5 миллионов сомов. А из оставшихся шести миллионов освоил только 950 тысяч.

Дирекция по управлению Иссык-Кульским фондом подала иск против генерального директора, который по-прежнему не догадывался, какие дела проворачивает за его спиной руководитель его филиала. Репутация компании оказалась испорчена, ей запретили впредь принимать участие в тендерах.

Однако И.А. не остановило даже внесение в черный список. Немного времени спустя он обманным путем снова выигрывает тендер на строительство дорог и снова проворовывается...

Суд его вовремя остановил. Хотя, учитывая пробацию, серьезного наказания И.А. так и не понес.