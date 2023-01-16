В Кыргызстане за минувшую неделю зарегистрировано два новых случая COVID-19

В Кыргызстане с 9 по 15 января зарегистрировано 2 случаев COVID-19. Об этом сообщает департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным ведомства, из двух зарегистрированных случаев оба человека получают амбулаторное лечение.

Согласно матрице оценки риска, все области находятся в зеленой зоне. Эффективное репродуктивное число за последнюю неделю составляет менее 1, что свидетельствует о стабильной эпидемиологической ситуации по COVID-19 в республике.

За 2022 год и 15 дней 2023 года всего зарегистрировано 21 840 случаев COVID-19, из них 19 829 (90,8%) подтвержденных лабораторно и 2011 (9,2%) подтвержденных клинико-эпидемиологически.