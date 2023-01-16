Нурбек Абдиев: У членов ОПГ нет будущего, так как их жизнь опасна и коротка

За 12 месяцев 2022 года арестованы и привлечены к уголовной ответственности за различные преступления 153 субъекта организованной преступности. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель министра внутренних дел КР генерал-майор милиции Нурбек Абдиев.

По данным специального оперативного учета МВД КР, общее количество субъектов по республике составляет 1199. За истекший год у членов ОПГ из незаконного оборота изъято 12 единиц оружия: пистолеты "ПМ-9мм" - 6 шт., 2 автомата Калашникова, 4 травматический пистолета.

"Несмотря на проводимую органами внутренних дел работу по обеспечению правопорядка, в преступной сфере происходит выяснение отношений, влекущее общественный резонанс.

Так, в ночь с 12 на 13 января 2022 года примерно в 01:15, недалеко от остановки, расположенной по улице Курманжан Датка, в Оше, неизвестные ранили острым предметом жителя города Кызыл-Кия Баткенской области А.Н., 1993 года рождения, после чего на автомашине белого цвета скрылись в неизвестном направлении.

А.Н. ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений. В отношении него проводились оперативно-розыскные мероприятия, А.Н. подозревался в сбыте и хранении наркотических средств в крупном размере.

Кроме этого, в эту же ночь в больницу доставили еще одного мужчину - Н.М., 1995 года рождения, в тяжелом состоянии.

13 января 2023 года материалы по данным фактам зарегистрированы в электронном журнале информации Ошского РОВД, возбуждено уголовное дело по статье 122 ч.2 ("Убийство") УК КР и начаты следственные действия.

В рамках уголовного дела проведены мероприятия и обыски по адресам подозреваемых и их родственников, осуществлялись широкомасштабные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

На сегодняшний день задержаны:

- Досонов Кадырбек Акбарович, 1971 года рождения (прозвище в криминальной

сфере Дженго), житель села Кенже-Куль Кара-Суйского района Ошской

области, состоящий на особом учете МВД КР как руководитель ОПГ,

задержан 13 января и доставлен в изолятор временного содержания Ошского

РОВД. На основании решения Ошского городского суда в отношении него

избрана мера пресечения в виде 2-месячного ареста;

- Раимберди уулу Акылбек, 1995 года рождения, житель села Куршаб,

Узгенского района, Ошской области;

- Коргонбай уулу Элеман, 1995 года рождения, житель города Оша, ранее

привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и хулиганство;

- Шакир уулу Курсантбек, 1990 года рождения, житель города Оша, ранее

судимый за убийство, вымогательство, нанесение тяжких телесных

повреждений, разбой;

- Чубаков Нурбек Камчыбекович, 1991 года рождения, житель села

Шамал-Терек Узгенского района Ошской области, ранее судимый за грабежи;

- Абдибали уулу Актилек, 1992 года рождения, житель Узгенского района

Ошской области, ранее обвинявшийся в разбое, незаконном хранении оружия

и краже.

В настоящее время в розыске находится Асан уулу Ербол, 1999 года рождения, житель Кара-Суйского района Ошской области, ранее судим, состоит на учёте как член ОПГ.

Сегодня единственными причинами, по которым некоторых молодых людей привлекает криминальная сфера, является то, что их притягивает легкая жизнь, временная роскошь, деньги, полученные преступным путем, неожиданное богатство, а также то, что они не ставят цели на будущее.

Хочу воспользоваться случаем и еще раз напомнить, у людей, вовлечённых в преступную сферу, нет будущего, их жизнь опасна и коротка. Очень жаль, что молодые люди, занимающиеся спортом, вовлекаются в криминальный мир и вместо международной славы и признания в спортивном мире их ждут тюремное заключение, судебное преследование, а с большей вероятностью они станут жертвами бандитских распрей", - подытожил своё выступление заместитель министра внутренних дел.