Мэрия Бишкека возобновит работу с ОсОО "Белес Кей Жи"

После успешного завершения тестового режима автобуса департамент транспорта возобновит работу по приобретению автобусов у ОсОО "Белес Кей Жи". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным пресс-службы, 18 января 2023 года планируется встреча с директором ОсОО "Белес Кей Жи".

"Отметим, в столице скоро появятся 120 новых комфортабельных пассажирских автобусов с удобством для ЛОВЗ, с современным дизайном и работающих на экологически чистом топливе за счет выделенных средств местного бюджета в размере 1 миллиарда сомов.

Ранее состоялось заседание членов тендерной комиссии, по итогам которого утверждена конкурсная документация. На участие в тендере заявки подали следующие компании:

1. YUTONG BUS.

2. GOLDEN DRAGON BUS.

3. BELES KG.

4. SHANGHAI SPV.

Отметим, что при рассмотрении конкурсных заявок выявлены существенные недостатки, решением конкурсной комиссии отклонены все конкурсные предложения участников, и конкурс признан не состоявшимся в связи с несоответствием техническим заданием и конкурсной документацией.

Конкурс повторно был объявлен неограниченным методом закупки со сроком 7 календарных дней. На участие в тендере подали заявки те же 4 компании, так как все участники не соответствовали конкурсным и техническим требованиям тендерной комиссией конкурс признан не состоявшимся.

Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкека и ОсОО "Белес Кей Жи" 16 июня 2022 года был заключен меморандум о намерении.

В ходе проведения определенных работ по реализации меморандума ОсОО "Белес Кей Жи" был поставлен вопрос о предоставлении 1 единицы автобуса на временное тестирование по городу Бишкеку.

Кроме того, было решено закупить автобусы методом прямого заключения договора. В ходе мониторинга и изучения коммерческих предложений компания "ЗОНГТОНГ" предоставила цену ниже на 20% за одну единицу по сравнению с остальными участниками.

В связи с чем 15 августа 2022 года между покупателем, в лице директора А. Темикеева, и поставщиком, в лице директора Zhu Yoghu ,был заключен договор на поставку автобусов в количестве 120 единиц.

На сегодняшний день по условиям договора в город Бишкек прибыла первая партия автобусов в количестве 20 единиц, отвечающих всем требованиям технической спецификации на газомоторном двигателе, с условиями для лиц с ОВЗ, остальные автобусы прибудут в ближайшее время".