ФОМС завершает процесс заключения договоров с аптеками на 2023 год

Территориальные управления Фонда ОМС завершают процесс заключения договоров с фармацевтическими организациями и аптечными учреждениями на 2023 год по предоставлению населению льготных лекарств по Программе государственных гарантий (ПГГ) и Дополнительной программе обязательного медицинского страхования (ОМС) на амбулаторном уровне. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

С целью улучшения доступности льготной категории пациентов к медикаментам (скидка до 90% по ПГГ), а также застрахованным гражданам к лекарствам по Дополнительной программе ОМС (скидка до 50%) на амбулаторном уровне Фонд ОМС ежегодно заключает договоры с фармацевтическими организациями на определенных условиях.

В частности, фармацевтические организации и аптечные учреждения должны:

отпускать лекарственные средства по электронным рецептам, выписанным врачами на амбулаторном уровне, без учета территориальной принадлежности выписанного рецепта; строго соблюдать установленные розничные цены, не допуская превышения установленных предельных цен; иметь в наличии ассортимент лекарственных средств, не менее 75% приведенных в Справочнике и необходимых для пациентов в зоне его обслуживания по согласованию с медицинским персоналом близлежащей организации здравоохранения; в торговом зале аптечного учреждения оформить стенд, содержащий информацию для населения о работе аптеки по Программам льготного лекарственного обеспечения, перечень лекарственных средств из Справочника с розничными ценами, информацию о работе горячей линии Фонда ОМС, телефонов доверия МЗКР, ДЛОиМТ; информировать организации здравоохранения первичной медико-санитарной помощи о наличии, отсутствии лекарственных средств; не допускать различия цен на лекарственные средства, указываемые в рецептах и на ценнике и др.

После завершения оформления договоров с фармацевтическими организациями и аптечными учреждениями сотрудники ФОМС проведут мониторинг по оформлению информационных стендов.

В случае возникновения вопросов звоните на горячую линию ФОМС "113".