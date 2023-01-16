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ФОМС завершает процесс заключения договоров с аптеками на 2023 год

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Территориальные управления Фонда ОМС завершают процесс заключения договоров с фармацевтическими организациями и аптечными учреждениями на 2023 год по предоставлению населению льготных лекарств по Программе государственных гарантий (ПГГ) и Дополнительной программе обязательного медицинского страхования (ОМС) на амбулаторном уровне. Об этом сообщает пресс-служба ФОМС.

С целью улучшения доступности льготной категории пациентов к медикаментам (скидка до 90% по ПГГ), а также застрахованным гражданам к лекарствам по Дополнительной программе ОМС (скидка до 50%) на амбулаторном уровне Фонд ОМС ежегодно заключает договоры с фармацевтическими организациями на определенных условиях.

В частности, фармацевтические организации и аптечные учреждения должны:

  1. отпускать лекарственные средства по электронным рецептам, выписанным врачами на амбулаторном уровне, без учета территориальной принадлежности выписанного рецепта;
  2. строго соблюдать установленные розничные цены, не допуская превышения установленных предельных цен;
  3. иметь в наличии ассортимент лекарственных средств, не менее 75% приведенных в Справочнике и необходимых для пациентов в зоне его обслуживания по согласованию с медицинским персоналом близлежащей организации здравоохранения;
  4. в торговом зале аптечного учреждения оформить стенд, содержащий информацию для населения о работе аптеки по Программам льготного лекарственного обеспечения, перечень лекарственных средств из Справочника с розничными ценами, информацию о работе горячей линии Фонда ОМС, телефонов доверия МЗКР, ДЛОиМТ;
  5. информировать организации здравоохранения первичной медико-санитарной помощи о наличии, отсутствии лекарственных средств;
  6. не допускать различия цен на лекарственные средства, указываемые в рецептах и на ценнике и др.

После завершения оформления договоров с фармацевтическими организациями и аптечными учреждениями сотрудники ФОМС проведут мониторинг по оформлению информационных стендов.

В случае возникновения вопросов звоните на горячую линию ФОМС "113".


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URL: https://www.vb.kg/426275
Теги:
ФОМС, аптека
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