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Мирзиеев уволил мэра Ташкента из‑за неподготовленности к зимнему сезону

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уволил хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева из-за неподготовленности города к морозам, сообщает "Газета.uz".

Также своих должностей лишились заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев и руководитель предприятия "Тепловые электрические станции" Фарход Абдурахманов.

Позднее на расширенном совещании по принимаемым мерам бесперебойного обеспечения населения энергоресурсами в зимний сезон Мирзиёев объяснил причины увольнения хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева.

"Наше население выражает серьёзные возражения касательно обеспечения природным газом и электричеством, качества коммунальных услуг. Все мы это видим. Я сам вижу неготовность [руководителей] к сегодняшней ситуации, особенно руководителей всех уровней города Ташкента. Это видит и наш народ", - заявил глава государства.

На сегодняшний день, несмотря на то, что в столице установлено дневное ограничение электроэнергии на 3 млн кВт*ч, около 6000 оптовых потребителей отключены от газоснабжения, в 120 из 584 махаллей произошли отключения электричества и газа.

Только 15 января в Ташкенте 7 трансформаторов высокого и 524 низкого напряжения, а также 87 трансформаторов в Ташкенте вышли из строя, не справившись с повышенной нагрузкой. Особенно в Юнусабадском, Мирзо-Улугбекском и Учтепинском районах произошли аварии около 100 аварий за день.

"Почему такое происходит в столице? Почему мы не подготовились заранее? Меня мучает вопрос, куда смотрели ответственные [руководители] Кабинета министров, несмотря на то, что мы столько про это говорили. В связи с этим из-за отсутствия подготовки к зимнему сезону без предварительной оценки я освободил от должности хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева", - сказал президент.

"Вчера в штабе я снял его с должности. За пустые слова, ложную сводку, за то, что не спустился вниз, за то, что у этого бессовестного ноги оторвались от земли, я уволил его", - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/426279
Теги:
увольнение, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
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