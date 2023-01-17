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В Афганистане из-за резкого похолодания погибли не менее 20 человек

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Не менее 20 человек погибли в разных провинциях Афганистана вследствие резкого понижения температуры и снегопадов, сообщает "ASIA-Plus" со ссылкой на телеканал TOLOnews.

Так, по данным региональной больницы западной провинции Герат, не менее 70 человек были госпитализированы с переохлаждением, а четверо наркоманов, оказавшиеся в холодную погоду на улице, погибли, передает "Фергана".

По словам местных властей, по меньшей мере пять человек погибло из-за переохлаждения в провинции Бадгис. "Один пастух и четверо детей погибли из-за переохлаждения", - заявил представитель губернатора Бадгиса Ахмад Ханзала (Ahmad Hanzala).

Пять человек в граничащей с Пакистаном провинции Хост, два человека в северной провинции Фарьяб и два человека в другой северной провинции Джаузджан также погибли из-за значительного понижения атмосферной температуры.

Отмечается, что не менее 4000 голов крупного рогатого скота замерзли насмерть в Бадгисе и других провинциях.

Тысячи акров сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц в нескольких провинциях были повреждены из-за холодной погоды.

Добавим, что из-за холодов афганцы активно используют газовые печи и уголь для отопления, что также приводит к гибели людей. По данным медиа, за последние 10 дней не менее 10 человек погибли из-за отравления угарным газом в различных афганских регионах. Причиной гибели людей являются дефекты отопительного оборудования, для которого используют уголь и газ.


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URL: https://www.vb.kg/426281
Теги:
Афганистан, погода
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