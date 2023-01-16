С 11 февраля открывается новый авиарейс по маршруту Сиань - Бишкек- Сиань

Госагентство гражданской авиации Кыргызстана одобрило запуск регулярных авиарейсов из Кыргызстана в Китай. Утверждены и даты первых рейсов из Бишкека в Урумчи и Сиань. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Их будет осуществлять авиакомпания China Southern Airlines. Пассажирский рейс по маршруту Урумчи – Бишкек – Урумчи будет открыт с 31 января, он будет выполняться каждый вторник.

Рейс Сиань – Бишкек - Сиань будет доступен с 11 февраля. Перелеты будут производиться каждую неделю по субботам.

До этого из-за пандемии авиасообщение с Китаем было закрыто.