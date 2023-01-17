В Кыргызстане проходит вакцинация населения против гепатита В

Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации МЗ КР.

По ее данным, перед вакцинацией будет проводиться бесплатное экспресс-тестирование на наличие гепатита В.

Вакцинацию против гепатита В могут пройти все желающие лица в возрасте от 23 до 65 лет бесплатно по месту жительства в ЦСМ/ЦОВП.

Вакцина против гепатита В вводится трехкратно с интервалами по схеме 0-1-6:

первая доза - день вакцинации

вторая доза вводится через 1 месяц

третья доза вводится через 6 месяцев.

Вакцинация от гепатита В защитит ваше здоровье и поможет предупредить осложнения заболеваний печени!

Вирусный гепатит В - это распространенное и опасное инфекционное заболевание, которое поражает печень и может привести к таким осложнениям, как цирроз и рак печени.