В Кыргызстане проходит вакцинация населения против гепатита В

Об этом сообщает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации МЗ КР.
По ее данным, перед вакцинацией будет проводиться бесплатное экспресс-тестирование на наличие гепатита В.
Вакцинацию против гепатита В могут пройти все желающие лица в возрасте от 23 до 65 лет бесплатно по месту жительства в ЦСМ/ЦОВП.
Вакцина против гепатита В вводится трехкратно с интервалами по схеме 0-1-6:
первая доза - день вакцинации
вторая доза вводится через 1 месяц
третья доза вводится через 6 месяцев.
Вакцинация от гепатита В защитит ваше здоровье и поможет предупредить осложнения заболеваний печени!
Вирусный гепатит В - это распространенное и опасное инфекционное заболевание, которое поражает печень и может привести к таким осложнениям, как цирроз и рак печени.