Саккараев на момент регистрации кандидатом в депутаты имел гражданство РК?

Депутат Жогорку Кенеша Медербек Саккараев на момент регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша, 11 октября 2021 года, являлся гражданином Казахстана. Об этом на своей странице в соцсети сообщила депутат Токмакского горокенеша Чолпон Сыдыкова.

"Согласно информации посольства Казахстана в КР, Медербек Саккараев лишился казахстанского гражданства 18 ноября 2021 года. То есть, имея казахстанское гражданство, он скрыл это и незаконно получил паспорт КР, а также незаконно является депутатом Жогорку Кенеша. Так как на момент регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша, 11 октября 2021 года, он являлся гражданином Казахстана", - заявила она.

Сыдыкова в своем выступлении обратилась к главе ГКНБ КР Камчыбеку Ташиеву с просьбой разобраться, каким образом гражданин Казахстана смог получить паспорт Кыргызстана.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш КР прошли 28 ноября 2021 года.