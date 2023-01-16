Погода
$ 86.10 - 87.10
€ 93.27 - 94.27

Саккараев на момент регистрации кандидатом в депутаты имел гражданство РК?

163  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Жогорку Кенеша Медербек Саккараев на момент регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша, 11 октября 2021 года, являлся гражданином Казахстана. Об этом на своей странице в соцсети сообщила депутат Токмакского горокенеша Чолпон Сыдыкова.

"Согласно информации посольства Казахстана в КР, Медербек Саккараев лишился казахстанского гражданства 18 ноября 2021 года. То есть, имея казахстанское гражданство, он скрыл это и незаконно получил паспорт КР, а также незаконно является депутатом Жогорку Кенеша. Так как на момент регистрации кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша, 11 октября 2021 года, он являлся гражданином Казахстана", - заявила она.

Сыдыкова в своем выступлении обратилась к главе ГКНБ КР Камчыбеку Ташиеву с просьбой разобраться, каким образом гражданин Казахстана смог получить паспорт Кыргызстана.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш КР прошли 28 ноября 2021 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426292
Теги:
Казахстан, гражданство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, скандал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  