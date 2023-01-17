Премия Earthshot Prize 2023: как стать номинантом

Общественный фонд "САМР Алатоо" объявляет прием номинантов на престижную премию Earthshot Prize. Потенциальными кандидатами для получения солидной денежной награды могут стать организация или персона, которые представят инициативы для решения насущных проблем экологии и окружающей среды.

Премия ежегодно присуждается благотворительной организацией, основанной Уильямом, принцем Уэльским и фондом Королевства Великобритании в 2020 г.

В 2022 году ОФ "САМР Алатоо" был официально включен в сеть номинанторов Earthshot Prize и получил право выдвигать соискателей из числа местных организаций и частных лиц на получение авторитетной награды.

Согласно концепции и целям, Earthshot принимает инновационные идеи со всего мира от авторов, вдохновленных и мотивированных найти лучшие решения в пяти приоритетных направлениях, каждое из которых имеет три конкретные области.

"Earthshot" № 1 - Защита и восстановление земли

Идеи либо проекты должны отражать усилия (1) по защите и управлению природными залежами углерода, к примеру, торфяниками; (2) по восстановлению лесов, водно-болотных угодий и других экосистем, подверженных деградации; (3) по развитию и расширению сельского хозяйства, предусматривающего улучшение здоровья почвы и биоразнообразия (регенеративное сельское хозяйство).

"Earthshot" № 2 – Чистый воздух

Направление сфокусировано на инновациях по (1) привлечению населения к сбору данных и организации общественных кампаний по защите прав и интересов граждан; (2) прекращению пожаров в лесах и на сельхозугодиях; (3) переходу на экологический личный транспорт.

"Earthshot" № 3 – Возрождение океанов

Решения предполагают (1) сокращение чрезмерного улова рыбы; (2) развитие экосистемных услуг океана, смягчающих изменение климата; (3) изменение ситуаций, возникающих в следствие климатических колебаний с выгодой для океана.

"Earthshot" № 4 – Мир без отходов

Инициативы должны быть направлены на (1) безотходное питание и переход на растительную диету; (2) безотходную моду; (3) продление срока службы товаров и/или отказ от одноразовых товаров.

"Earthshot" № 5 – Лучший климат

Предложения предусматривают (1) всеобщую доступность возобновляемых источников энергии;(2) сокращение выбросов метана; (3) строительство экологичных зданий.

Решения, предложенные в рамках указанных направлений, должны советовать хотя бы одной из 15 указанных выше областей и иметь потенциал глобального воздействия минимум на один из Earthshot к 2030 году. Если идеи/проекты /предложения не вписываются не в одну из вышеперечисленных категорий, то кандидаты могут воспользоваться опцией EARTHSHOT OTHER и предложить свою оригинальную идею.

15 номинантов будут отобраны по специальным критериям командой Earthshot Prize, а 5 финалистов выберет Совет по присуждению премии, в который входят влиятельные лица из разных сфер деятельности, выражающие активную гражданскую позицию в вопросах защиты окружающей среды. Каждый победитель получит приз в размере 1 миллиона фунтов стерлингов (около 1,22 млн. долларов США) для расширения масштабов инноваций и решения проблем.

С 14 по 20 января 2023 г. ОФ "САМР Алатоо" в рамках первого этапа отбора номинантов на премию Earthshot Prize принимает от организаций и частных лиц следующую ключевую информацию (на английском языке):

1. Название инициативы/решения (Solution name)

2. Название организации или ФИО номинанта, выдвигающего инициативу/решение (Full name of nominee)

3. Краткое и четкое описание инициативы/решения, максимально 25 слов (Short description of solution/initiative)

Информацию необходимо прислать по электронной почте alika@camp.kg до 17.00 20 января 2023 г. Отобранные номинанты будут извещены 23 января.

Следующий этап, во время которого отобранные номинанты должны будут заполнить (на английском языке) подробную анкету, пройдет в период с 24 по 29 января 2023 г. Все заявки должны быть отправлены ОФ "СAMP Алатоо" до 29 января, для дальнейшей регистрации, а Earthshot Prize через онлайн платформу до 31 января 2023 г.

[i]Источник: ekois.net[/i]