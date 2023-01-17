В Бишкеке прошел круглый стол, посвященный Дню свободы вероисповедания

Прогрессивное общественное объединение женщин "Мутакалим" провело круглый стол, приурочив его ко Дню свободы вероисповедания, отмечаемого в ряде стран как национальные праздники.

В ходе работы обсуждались современная ситуация и проблемы по вопросам вероисповедания, была представлена работа религиозных, в том числе женских групп и организаций, участвующих в развитии суверенного государства Кыргызстан, обсуждались перспективы развития в будущем.

Также в рамках мероприятия по традиции "Мутакалим" подведены итоги конкурса среди женщин- лидеров и вручение награды тем, которые своей деятельностью внесли значимый вклад в продвижение прав женщин в Кыргызстане в 2022 году.