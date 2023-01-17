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В Бишкеке стартует фотовыставка "Жол"

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в 15.00 пройдет открытие выставки "Жол", авторами которой являются финалисты проекта MediaJasa, реализуемого IDEA Центральная Азия при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, молодые фотографы Гулиза Урустамбек кызы и Найзабек Мукамбетов своими работами пытались описать путь человека от рождения до смерти с помощью фотографий. Как радостные эмоции при рождении ребенка переходят в слезы, как человек прощается с жизнью и время, которое проходит незаметно. Фотопроект "Жол" включает в себя такие кыргызские национальные ценности и традиции, как укладывание ребенка в колыбель, проводы невесты, похороны.

"Фотожурналистика на сегодняшний день является слаборазвитым жанром в Кыргызстане, но этот фотопроект, как один из немногих, дает возможность взглянуть на кыргызские традиции и ход времени под абсолютно другим углом", - говорится в сообщении инициаторов мероприятия.

Выставка будет проходить с 17 по 27 января. Вход свободный.


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URL: https://www.vb.kg/426311
Теги:
выставка, фотография, Бишкек
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