Учеников столичной школы № 84 будут обучать на парикмахеров и технологов

В средней общеобразовательной школе № 84 имени Ж. Садыкова состоялось торжественное открытие кабинетов "Технологии" и "Парикмахерской", которые оснащены специальным современным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на мероприятии приняли участие аким Ленинского района, депутат Бишкекского городского кенеша и директор РЦО.

Учащиеся № 84 школы будут обучаться парикмахерским и швейным профессиям в стенах школы.

"Преподаватели этого лицея будут проводить занятия с учениками, а ученики получат сертификат после окончания курса. В дальнейшем они смогут трудоустроиться по этому направлению", - говорится в сообщении муниципалитета.