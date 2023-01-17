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Учеников столичной школы № 84 будут обучать на парикмахеров и технологов

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- Назгуль Абдыразакова
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В средней общеобразовательной школе № 84 имени Ж. Садыкова состоялось торжественное открытие кабинетов "Технологии" и "Парикмахерской", которые оснащены специальным современным оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на мероприятии приняли участие аким Ленинского района, депутат Бишкекского городского кенеша и директор РЦО.

Учащиеся № 84 школы будут обучаться парикмахерским и швейным профессиям в стенах школы.

"Преподаватели этого лицея будут проводить занятия с учениками, а ученики получат сертификат после окончания курса. В дальнейшем они смогут трудоустроиться по этому направлению", - говорится в сообщении муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/426312
Теги:
школа, Бишкек
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