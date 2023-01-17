Гульзат Мамытбек: Свой проект "Танцы со звездами" я проведу в Телеграмме

Известный кыргызстанский блогер и называющая себя вдохновителем планеты Гульзат Мамытбек в интервью редакции vb.kg рассказала, почему она танцует на улицах Бишкека. По ее словам, таким способом она привлекает к себе и своему проекту больше внимания.

"Мой проект – научить всех кыргызстанцев английскому языку. На английском языке надо говорить и это требование времени. Мир ушел вперед, а мы отстали где-то на 50 лет и думаем, что это нормально. Нет, вся планета ушла стремительно вперед, и мы должны за ней поспевать", - сказала она.

Но больше всего Гульзат Мамытбек стремится вдохновить женщин учиться и развиваться.

"Уважаемые женщины, заботьтесь прежде всего о себе. Наполняйте себя любовью, одевайте красивые и классные вещи. Ухаживайте за собой. Когда вы сами наполнены, то потом можете и своего мужа наполнить, и своих детей, и даже всю нацию. Вместо этого, многие наши женщины посвящают себя всем вокруг, но про себя забывают. Вот поэтому наша нация катится вниз. Такого не должно быть, только когда женщина живет полноценной жизнью, она может чем-то поделиться с окружающими", - добавила она.

Более полное интервью с Гульзат Мамытбек смотрите ниже: