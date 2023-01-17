На складах Фонда госматрезервов имеются достаточные запасы продовольствия

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев в интервью "Биринчи радио" отметил, что на сегодняшний день запасы зерновых продуктов, муки, растительного масла, сахара, равно как и других социально значимых продуктов питания имеются в достаточном объеме. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В 2022 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 354,6 млрд сомов. Это означает, что реальный темп роста в отрасли по сравнению с 2021 годом составил 107,3%.

За январь-ноябрь 2022 года объем взаимной торговли Кыргызской Республики со странами Евразийского экономического союза составил 4 млрд 156,2 млн долл. США, увеличившись по сравнению с январем-ноябрем 2021 года на 36,2%.

В январе-ноябре 2022 года наибольшая доля взаимной торговли Кыргызской Республики со странами ЕАЭС пришлась на Российскую Федерацию (71,8%) и Республику Казахстан (25,9%)"