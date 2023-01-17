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Акылбек Жапаров посетил ТЭЦ города Ош

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В рамках рабочей поездки в Ошскую область председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров посетил ТЭЦ города Ош. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Глава кабмина ознакомился с текущей ситуацией на объекте, наличии резервного оборудования и запасов топлива для успешного прохождения отопительного сезона.

Директор ТЭЦ города Оша Нурлан Арапбаев отметил, что оборудование на предприятии работает в штатном режиме, сбоев в выработке и отпуске тепловой и электрической энергии нет.

В работе находятся 2 турбоагрегатора, 2 трансформатора, 2 водогрейных котла, которые обеспечивают теплом и электроэнергией 330 многоквартирных дома, 199 жилых домов и 88 социальных объектов.

Глава кабмина отметил, что несмотря на то, основной пик аномальных холодов пройден, энергетикам стоит продолжить работу в усиленном режиме.

Акылбек Жапаров подчеркнул о необходимости постепенной децентрализации отопления, добавив, что при проектировании новых жилых домов необходимо предусматривать установку автономной котельной.

Далее глава кабмина на месте ознакомился с проектом "Т" образной дороги в городе Ош, позволяющей решить проблему возникновения транспортных заторов на центральных улицах.

Главе кабмине представили несколько вариантов по разгрузке города.

"Надо ускорить проведение расчетов и уже в этом году внести проект в статью по капитальным вложениям", - сказал Акылбек Жапаров".


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URL: https://www.vb.kg/426327
Теги:
Акылбек Жапаров, Ош, ТЭЦ
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