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Мэрия Бишкека намерена с Академией наук КР оптимизировать маршрутные сети

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В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек состоялось совещание по вопросам оптимизации маршрутых схем общественного транспорта, строительства и реконструкции дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В совещании приняли участие представители Национальной академии наук КР, УПСМ по ГУВД г. Бишкек, муниципальных администрации города Бишкек, университетов города Бишкек, муниципальных предприятий "БПАТП", "БТУ" и "УПП".

В ходе обсуждения участниками высказаны предложения о совместной работе по всем вопросам повестки дня. Таким образом, принято решения о дальнейшем сотрудничестве с Национальной академией наук КР по оптимизации маршрутной сети города Бишкек с учетом потребностей жителей столицы.

По итогам проведенного совещания решено провести исследование по развитию общественного транспорта, строительства дорог и ситуации со смогом.


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URL: https://www.vb.kg/426334
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт
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