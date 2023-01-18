Мэрия Бишкека намерена с Академией наук КР оптимизировать маршрутные сети

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек состоялось совещание по вопросам оптимизации маршрутых схем общественного транспорта, строительства и реконструкции дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В совещании приняли участие представители Национальной академии наук КР, УПСМ по ГУВД г. Бишкек, муниципальных администрации города Бишкек, университетов города Бишкек, муниципальных предприятий "БПАТП", "БТУ" и "УПП".

В ходе обсуждения участниками высказаны предложения о совместной работе по всем вопросам повестки дня. Таким образом, принято решения о дальнейшем сотрудничестве с Национальной академией наук КР по оптимизации маршрутной сети города Бишкек с учетом потребностей жителей столицы.

По итогам проведенного совещания решено провести исследование по развитию общественного транспорта, строительства дорог и ситуации со смогом.