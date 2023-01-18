В Кыргызстане проводится экспертиза всех сиропов и суспензий на токсичность

Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники Кыргызстана в срочном порядке проводит экспертизу всех сиропов и суспензий на токсичность. В ведомстве потребовали от всех держателей регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Кыргызской Республики, предоставить ему сертификаты испытаний на пропиленгликоль, который используется при производстве сиропов и суспензий, ввозимых на территорию страны.

Как сообщили vb.kg в департаменте, в сертификатах испытаний должны быть указаны и количественные содержания примесей этиленгликоля и диэтиленгликоля. Именно этиленгликоль и диэтиленгликоль были обнаружены в составе партии сиропа Док-1 Макс, после приёма которого скончались от почечной недостаточности 18 детей в Узбекистане.

"Углубленный контроль качества в Узбекистане показал, что в некоторых сериях препаратов Док-1 Макс и Амбронол вместо пропиленгликоля или вместе с ним имелись этиленгликоль и диэтиленгликоль", - отметили в департаменте.

Как пояснили далее vb.kg в департаменте лекарственных средств и медтехники, сертификаты анализов они потребовали для предупреждения риска возникновения нежелательных реакций на лекарственные препараты, в том числе из-за завышенного содержания токсичных примесей.

Оба эти вещества - этиленгликоль и диэтиленгликоль токсичны. Этиленгликоль в зависимости от концентрации может оказать воздействие на почки, центральную нервную систему и кислотно-щелочной баланс в организме, привести к почечной недостаточности, повреждению мозга и метаболическому ацидозу, проблемам в кровеносно-сосудистой системе.

Диэтиленгликоль при попадании в организм вызывает острое отравление, действует на почки, печень. Во многих странах оба вещества отнесены к 3-му классу опасности.

Выяснилось также, что родители умерших детей покупали сироп самостоятельно или по рекомендации аптекарей и давали его им в дозировке 2,5−5 мл., значительно превышающей норму, на протяжении 2−7 дней по 3−4 раза в день. Хотя даже уже 1−2 мл/кг вызывают серьёзные изменения в здоровье пациента.

"К сожалению, родители и в нашей стране нередко покупают лекарства для детей по советам друзей, родных, но не врачей. И этот жестокий трагический случай должен стать для многих из них тревожным сигналом", - сказала vb.kg врач кабинета укрепления здоровья Светлана Молдалиева.

В Кыргызстане приостановлена продажа сиропа Док -1 Макс после случившегося в Узбекистане. С учетом результатов экспертизы Министерство здравоохранения Узбекистана решило приостановить реализацию всех препаратов, ввезенных в страну компанией Quramax Medical в 2022 году, в целях охраны здоровья населения и дополнительной проверки остальных лекарственных средств. В запрещенном перечне - около 40 препаратов. Не исключено, что после экспертизы, проводимой в Кыргызстане, список приостановленных для продажи препаратов тоже может пополниться.

Директор департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники А. Абалиева строго предупредила всех держателей регистрационных удостоверений, что за невыполнение требований к ним будут применяться строжайшие меры.

Кстати, этиленгликоль и пропиленгликоль являются органическими соединениями. Они являются алкогольными соединениями из-за присутствия групп - ОН. Основное различие между этиленгликолем и пропиленгликолем заключается в том, что этиленгликоль является токсичным, тогда как пропиленгликоль является умеренно токсичным.

Как известно, этиленгликоль является компонентом для многих промышленных продуктов. Органическое соединение присутствует в тормозных жидкостях, средствах для мытья стекол, кремов для обуви и в антифризе. Этиленгликоль также используется в текстильной, парфюмерно-косметической, табачной и других отраслях промышленности. При работе с этим веществом необходимо применять средства индивидуальной защиты. Предельно допустимая концентрация паров этиленгликоля в воздухе составляет 5 мг/м3. Его попадание в организм может привести к летальному исходу.