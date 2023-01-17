Некоторые школы в Кыргызстане перешли на онлайн-обучение

С 17 января в Жалал-Абадской, Таласской и Чуйской областях ряд школ перешли на онлайн-обучение, некоторые детские сады закрыты. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, в соответствии с санитарным предписанием органов санитарно-эпидемиологического надзора на онлайн-обучение перешли:

- государственные школы города Джалал-Абад,

- школы города Кок-Жаңгак,

- 6 школ города Таш-Көмүр,

- 1 школа и 2 корпуса ещё одной школы в Бакай-Атинском районе Таласской области,

- 11 школ в Жайылском районе Чуйской области.

В городе Кара-Көл закрыты 2 детских сада, г. Таш-Көмүр – 3, Бакай-Атинском районе – 1 и Жайылском районе – 5.