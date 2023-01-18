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"Бишкекводоканал" за 2022 год взял с водозаборов и водопроводов 11 695 проб

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- Бермет Таалайбекова
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За 2022 год химико-бактериологическая лаборатория ПЭУ "Бишкекводоканал" отобрала с водозаборов и распределительных сетей 11 695 проб. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, на 16 водозаборах и распределительных сетях производился контроль качества хлорирования воды. На 19 водозаборах осуществлялся контроль работы 23 бактерицидных установок.

Выполнено 44 246 анализов проб питьевой воды по бактериологическим показателям. По химическим показателям проведено 79 769 анализов проб. По активному остаточному хлору было осуществлено 6 249 анализов.

В прошлом году промыты и хлорированы 26 скважин, более 40 водозаборных колонок и 637, 65 км водопроводных сетей.

После устранения аварий проверено качество питьевой воды в 631 точках распределительной сети, 498 тупиковых линий. По жалобам абонентов обследовано 231 точка на распределительных сетях.


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URL: https://www.vb.kg/426340
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, вода, Бишкек
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