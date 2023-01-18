Сегодня в столичном кинотеатре состоится премьера фильма "Эрмен жыты"

Сегодня, 18 января в 18.00 в кинотеатре "Манас" состоится премьера нового фильма Айбека Дайырбекова "Эрмен жыты". Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, фильм повествует о буднях трех подростков. Они все еще дети, но жизненные события сталкивают их с жестокой реальностью взрослых. Кто-то из родителей вынужден оставить семью и уехать в другую страну в надежде прокормить детей, а кто-то не в силах бороться и просто спивается. Детям остается лишь мечтать и молиться о счастье мамы и папы.

Картина "Эрмен жыты" вторая значимая работа режиссера Айбека Дайырбекова после фильма-мюзикла "Дарак ыры". "Дарак ыры" получил 8 статуэток национальной кинопремии "Ак Илбирс", помимо этого, выигрывала множество главных призов на международных фестивалях.

Как отмечает ведомство, международная премьера фильма "Эрмен жыты" состоялся в октябре 2022 года на Пусанском международном фестивале (Южная Корея).