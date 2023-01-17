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В Бишкеке закрываются временные пункты обогрева

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- Назгуль Абдыразакова
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В связи с повышением температуры воздуха временные пункты обогрева закрываются. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, с момента открытия в пункты, расположенные в Свердловском районе обратились 2783 человека.

В пункты обогрева Октябрьского района обратилось 1104 человека.

В пункты обогрева Ленинского района обратился 1706 человек.

В пункты обогрева Первомайского района обратился 701 человек.

Напомним, в столице было развёрнуто 12 палаток. В них круглосуточно дежурили сотрудники УМЧС.


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URL: https://www.vb.kg/426343
Теги:
МЧС, Бишкек
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