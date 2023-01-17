Администрацией президента предложено снять ряд руководителей прокуратуры

В связи с задержаниями сотрудников органов внутренних дел в Сузакском районе Жалал-Абадской области, имевшим широкий общественный резонанс, по поручению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова была образована рабочая группа из числа работников Администрации президента Кыргызской Республики для изучения надлежащего исполнения возложенных обязанностей правоохранительными и надзорными органами указанного региона. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"По результатам проведенной проверки выявлены нарушения требований законодательства и ненадлежащего надзора за следствием и оперативно-розыскной деятельностью со стороны отдельных руководителей органов прокуратуры.

В этой связи, за допущенные нарушения, отсутствие контроля и ненадлежащий надзор за следствием Администрацией Президента Кыргызской Республики внесены предложения об освобождении от занимаемых должностей следующих лиц:

- первого заместителя Генерального прокурора А.Молдокматова;

- прокурора Жалал-Абадской области А.Киязова;

- заместителя прокурора Жалал-Абадской области З.Тойчубаева;

- прокурора Сузакского района Жалал-Абадской области Б.Сыдыгалиева;

- заместителя прокурора Сузакского района Жалал-Абадской области Т.Кенжебаева.

Высшим руководством страны ведется постоянный мониторинг деятельности органов государственной власти на местах и в случае установления нарушений и неисполнений возложенных обязанностей к виновным лицам и в дальнейшем будут применяться самые жесткие меры".