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Даурбек Сакыев: Мы учили молодежь определять уязвимые и опасные участки

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- Светлана Лаптева
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Директор департамента мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС КР, эксперт проекта "Устойчивость молодежи к изменению климата/Жашыл климат" Даурбек Сакыев в интервью редакции vb.kg рассказал о работе по проведению "самооценки" по части чрезвычайных ситуаций в 13 айыльных аймаках, выбранных в качестве пилотного проекта.

"В рамках этого проекта местные сообщества учились определять наиболее уязвимые и опасные участки на территории их айыльного аймака и наносить их на карты.

Молодежь как раз застраивается и здесь очень важно учесть эти риски. Потому что без этого, есть риск, что новые застраиваемые территории могут подвергнуться стихийным бедствиям. У нас есть данные, что за поледние 30 лет имеется тенденция к увеличению чрезвычайных ситуаций. Все исследования говорят, что все это от воздействия климата", - сказал он.

Проект "Устойчивость молодежи к изменению климата/Жашыл климат", который финансируется Европейским Союзом и реализуется Норвежским Обществом Охраны Окружающей Среды NNV в партнерстве с Экологическим Движением "БИОМ" и Общественной организацией "ГЛИП", по сути является уникальным народным университетом по обретению нашими современниками экологического сознания.


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URL: https://www.vb.kg/426345
Теги:
экология, оползень, Кыргызстан, климат
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