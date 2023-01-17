Детей, которые жили в киоске в Бишкеке, доставили в SOS-деревню

В Октябрьском районе была выявлена семья гр. Кызайбаева Акима Мелисовича, 1969 г.р., проживающая вместе с супругой и четырьмя несовершеннолетними детьми: проживают в г.Бишкек, на пересечении улиц Белорусская и переулка Сон-Кульский (помещение-павильон), где отсутствуют условия для воспитания и проживания детей. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, в связи с предупреждением МЧС КР об аномальных холодах на территории Кыргызстана в целях защиты прав и интересов несовершеннолетних детей 11 января текущего года сотрудники ОПСД совместно ИДД УВД Октябрьского района выехали в 18 часов с целью изъятия детей.

Однако при изъятии гражданин Кызайбаев А.М. оказал сопротивление и был доставлен в РОВД.

С матерью была проведена разъяснительная беседа, было предложено вместе с детьми временно проживать в кризисном Центре временного пребывание для женщин с детьми на базе SOS-Детской деревни. Мама с детьми доставлены в кризисный Центр временного пребывания для женщин с детьми на базе SOS-Детской деревни.