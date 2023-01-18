Четыре организации здравоохранения КР получат оборудование от Японии

В посольстве Японии в КР состоялась церемония подписания грант-контрактов в рамках грантовой программы правительства Японии "Корни травы и человеческая безопасность". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, подписаны следующие документы:

1. "Проект по предоставлению медицинского оборудования для Центра общеврачебной практики Джумгальского района". В рамках данного проекта Центр общеврачебной практики Джумгальского района будет оснащен цифровым флюорографом и лор-комбайном на общую сумму 143 447 долларов США.

2. "Проект по предоставлению медицинского оборудования Мырза-Акинскому Центру общеврачебной практики". В рамках данного проекта Мырза-Акинский ЦОВП Ошской области Узгенского района получит стационарный УЗИ-аппарат Fujifilm и лапороскоп с комплектацией на общую сумму 111 344 долларов США.

3. "Проект по улучшению медицинской среды в Ошской межобластной объединенной клинической больнице". В рамках данного проекта Ошская межобластная объединенная клиническая больница получит набор аппаратов и инструментов для проведения эндоскопических операций и аппарат для лечения геморроя на общую сумму 114 747 долларов США.

4. "Проект по предоставлению медицинского оборудования для ОЦСМ г. Каракола Иссык-Кульской области". В рамках данного проекта ОЦСМ г. Каракол получит стационарный рентген аппарат Shimadzu на общую сумму 95 547 долларов США.

В мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения Улан Садыков, атташе второго политического департамента МИД Абдулла уулу Абдисухан, а также организации-получатели: ЦОВП Джумгальского р-на, Мырза-Акинский ЦОВП, ОМОКБ и Иссык-Кульский ОЦСМ и др.

Грант-контракты были подписаны между чрезвычайным и полномочным послом Японии в Кыргызстане г-ном Хидэки Года и руководителями организаций-грантополучателей.