20 января в Оше определят финалистов программы "Бактылуу бала". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, программа обучения "Бактылуу бала" была нацелена на женщин, желающих открыть или улучшить свои частные детские сады, центры развития и иные образовательные организации в сфере развития детей раннего возраста. Выпускным мероприятием программы является питчинг, в котором отобранные участники представят свои бизнес-проекты. По результатам питчинга и оценочных визитов лучшие проекты получат гранты до 3000 долларов в рамках проекта "Местное преобразование", финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и Фондом Ага Хана.