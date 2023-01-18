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В посольстве КР в Германии состоялось открытие центра "Кыргыз уйу"

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях в Берлине в посольстве Кыргызстана в ФРГ состоялась церемония открытия культурного центра "Кыргыз үйү". Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в торжественном мероприятии приняли участие руководители кыргызских диаспоральных организаций и активисты из разных городов Германии и Польши.

Посол Кыргызстана в ФРГ Омурбек Текебаев в своем выступлении отметил, что Кыргызский культурный центр, создаваемый в столице Германии, станет местом встреч и мероприятий кыргызской диаспоры и будет способствовать знакомству молодого поколения кыргызов, родившихся в Германии, с культурой Кыргызстана и изучению кыргызского языка. Посол призвал соотечественников в Германии и впредь быть едиными и сплоченными и вносить свой дальнейший вклад в развитие Кыргызстана.

Члены кыргызских диаспоральных организаций, присутствовавшие на вечере, проинформировали о деятельности своих организаций и запланированных мероприятиях, а также выразили свою признательность за создание подобного кыргызского культурного центра.

Справочно: на сегодняшний день в Германии создано более десяти кыргызских диаспоральных организаций, которые оказывают помощь Кыргызстану, реализуя различные мероприятия и проекты в культурно-гуманитарной сфере. В то же время кыргызские диаспоральные организации проводят различные совместные культурные, образовательные, спортивные мероприятия и встречи в честь праздников в Кыргызстане в целях укрепления сплоченности кыргызстанцев в Германии.


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URL: https://www.vb.kg/426353
Теги:
Германия, посольство, культура, Кыргызстан
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