В посольстве КР в Германии состоялось открытие центра "Кыргыз уйу"

На днях в Берлине в посольстве Кыргызстана в ФРГ состоялась церемония открытия культурного центра "Кыргыз үйү". Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в торжественном мероприятии приняли участие руководители кыргызских диаспоральных организаций и активисты из разных городов Германии и Польши.

Посол Кыргызстана в ФРГ Омурбек Текебаев в своем выступлении отметил, что Кыргызский культурный центр, создаваемый в столице Германии, станет местом встреч и мероприятий кыргызской диаспоры и будет способствовать знакомству молодого поколения кыргызов, родившихся в Германии, с культурой Кыргызстана и изучению кыргызского языка. Посол призвал соотечественников в Германии и впредь быть едиными и сплоченными и вносить свой дальнейший вклад в развитие Кыргызстана.

Члены кыргызских диаспоральных организаций, присутствовавшие на вечере, проинформировали о деятельности своих организаций и запланированных мероприятиях, а также выразили свою признательность за создание подобного кыргызского культурного центра.

Справочно: на сегодняшний день в Германии создано более десяти кыргызских диаспоральных организаций, которые оказывают помощь Кыргызстану, реализуя различные мероприятия и проекты в культурно-гуманитарной сфере. В то же время кыргызские диаспоральные организации проводят различные совместные культурные, образовательные, спортивные мероприятия и встречи в честь праздников в Кыргызстане в целях укрепления сплоченности кыргызстанцев в Германии.