В администрации президента КР состоялась презентация суперкомпьютера

В рамках программы развития государственного языка кабинетом министров в 2022 году были выделены финансовые средства на приобретение суперкомпьютера NVIDIA, мощность которого составляет 1 петафлопс, что позволяет совершать 1 квадриллион операций в секунду. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Отметим, что в настоящее время Национальная комиссия по государственному языку и языковой политики при президенте Кыргызской Республики и компания "Улут Софт" работают над проектом по внедрению искусственного интеллекта, обрабатывающего информацию на кыргызском языке.

На совещании в администрации президента под руководством заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова состоялась презентация суперкомпьютера и проекта в области искусственного интеллекта, направленного на развитие государственного языка, науки и технологий.

В дальнейшем искусственный интеллект позволит преобразовывать текст в речь, речь в текст, анализировать и составлять тексты. Данные программы можно будет использовать в научно-образовательной сфере, стенографировании, в сфере массовых коммуникаций.

"Данный проект имеет важное стратегическое значение для государства, для сохранения и продвижения кыргызского языка в наступивший век высоких технологий и искусственного интеллекта. Решением главы государства выделены средства на приобретение суперкомпьютера, мощность которого позволяет совершать 1 квадриллион операций в секунду. Сегодня мы представляем его мощности для использования всей научно-технической средой республики, всеми заинтересованными государственными и общественными органами", - заявил на презентации Эдиль Байсалов.

По его словам, на кыргызском языке должен быть обеспечен доступ ко всем ресурсам, то есть к последним техническим изобретениям, современным технологиям, знаниям, искусственному интеллекту.

"Мы должны сделать так, чтобы по-кыргызски заговорили и разные технологические помощники. Это важно для всех нас, но особенно для лиц с ограниченными возможностями. Суперкомпьютер должен работать 24 часа в сутки в интересах отечественной науки и экономики. Оборудование могут использовать государственные учреждения, учебные заведения и заинтересованные стороны", - сказал Эдиль Байсалов.

По итогам мероприятия был поставлен ряд задач по развитию государственного языка, в том числе значительно увеличить число статей в Википедии на кыргызском языке".