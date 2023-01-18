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В Сузаке задержан мужчина по подозрению в нанесении телесных повреждений

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- Назгуль Абдыразакова
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В Сузакском районе Джалал-Абадской области задержан 47-летний мужчина по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений 67-летнему мужчине. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

"18 октября 2022 года жителю вышеназванного района Ж.М., 1955 г.р., были нанесены серьезные телесные повреждения гражданином Д.К.

По заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело по статье 130 УК КР (причинение тяжкого вреда здоровью).

В рамках указанного уголовного дела 3 января в отношении подозреваемого был объявлен розыск и начаты оперативно-розыскные мероприятия.

17 января 2023 года подозреваемый, который ранее состоял на учете МВД, был задержан и водворен в ИВС.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается."


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URL: https://www.vb.kg/426360
Теги:
Джалал-Абадская область, задержание, Сузакский район
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